Engebeli ve virajlı yolar, kış mevsiminde yaşanan kar ve tipi gibi sorunlar, Bayburt-Erzurum arasında yapımı süren Kop tüneli ile ortadan kalkacak.

Bayburt ve Erzurum arasında yapımı devam eden, her biri 6,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Kop Tüneli tamamlandığında, özellikle kış boyunca ulaşımda yaşanan aksamalar ortadan kalkacak.

Geçiş süresi 5 dakikaya düşecek

Tünel sayesinde 30 dakika olan geçiş süresi 5 dakikaya düşecek. 278 kilometre olan Erzurum Aşkale ile Trabzon arasındaki mesafe de 41 kilometre kısalacak. Bu sayede yolculuk süresi 50 dakika azalacak.

Tünelin, transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, böylelikle ulaşım ağı sorununa çözecektir." dedi.

İnşaatın yüzde 35'i tamamlandı

220 işçinin çift vardiya olarak mesai yaptığı tünellerde inşaatın yüzde 35'i tamamlandı.

Kop Tünelinin, yol konforu kadar ekonomiye de büyük katkısı olacak. Tünelle birlikte, zamandan ve yakıttan yıllık toplam 49 milyon 183 bin lira tasarruf sağlanacak.

1 milyar 850 milyon lira maliyeti olan dev projenin 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Haber: Mustafa Bildir

Kamera: Cahit Yıldırım