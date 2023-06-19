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Ekonomi
TRT Haber 19.06.2023 17:06

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Perşembe günü açıklanacak karar öncesi, piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Peki, borsa ve altının yönü ne olur?

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Küresel piyasalarda merkez bankaları kararlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

Karar öncesi Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi dalgalı seyrediyor. Endeks 5 bin 390 puan seviyesinde...

"Endeksin 5 bin 300 ile 5 bin 700 puan bandında hareketi bekleniyor"

Sermaye Piyasaları Uzmanı Arda Coşar, Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının açıklanana kadar endekste seviyenin 5300 ile 5700 arasında olmasını beklediklerini belirterek, "PPK toplantısından sonra piyasa beklentilerine paralel bir karar çıkarsa ilk durak 5700 sonra 6000'e doğru hareket bekliyorum" dedi.

Altında Fed baskısı sürer mi?

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararıyla baskılanan ons altın fiyatı da yatay görünümde; 1954 dolar civarında işlem görüyor.

Arda Coşar altın tahminini de şu sözlerle paylaştı: 

"Altını şu an baskılayan ana etmen Fed tekrardan faiz artışı yapabilir ama 1950 dolardan aşağılarını beklemem. Konsolide olduktan sonra altının 2 bin doların yukarısına doğru çıkmasını bekliyorum."

Altın ne kadar olmalı?

Yurt içinde gram altın ise 1483 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar, gram altında kısa vade için 1500 lirayı direnç, 1300 lirayı ise destek konumunda gösteriyor.
 

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