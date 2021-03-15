Bu hafta gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.

Ücretli çalışan istatistikleri yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yarın açıklayacak. Cuma günü ise dış ticaret endeksleri açıklanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Şubat ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistikleri de cuma günü belli olacak.

Ocak ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,6 arttı. Kurulan kooperatif sayısında aylık artış yüzde 17,3 oldu. Ocak ayında 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruldu.