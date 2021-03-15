Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, BBC ONE televizyonunda katıldığı canlı yayında, turizm sezonuna ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'ye 15 Nisan'a kadar giriş yapmak isteyen kişilerden negatif PCR testi isteneceğini söyleyen Ersoy, bunun 15 Nisan'dan sonra Sağlık Bakanlığıyla tekrar değerlendirileceğini anlattı.

"15 Nisan’dan sonra vaka sayılarına bakacağız. Eğer vaka sayılarında düşüş varsa geçen seneki uygulamamız gibi, o ülkelerden gelen kişilerden negatif PCR testi talep etmeyeceğiz."

"15 Nisan’dan sonra İngiliz vatandaşlarından test istenmeyebilir"

İngiltere’de aşılama programının hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğüne ve vaka sayılarının düşmeye devam ettiğine dikkat çeken Ersoy, bu eğilimin sürmesi halinde 15 Nisan’dan sonra İngiliz vatandaşlarından test istenmeyebileceği ihtimalinin bulunduğunu anlattı.

Ersoy, Türkiye’de de aşı programının başladığını, halihazırda 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını ve nisan sonuna kadar hedefin 50-60 milyon kişiyi aşılamak olduğunu anlatarak, böylelikle ülke genelinde vakaların düşeceğini söyledi.

Bakan Ersoy, turistlerin geldiği ülkelerdeki vaka sayılarının düşük olması ve aşı programının iyi ilerlemesi halinde Türkiye’ye gelen turistlerin de güvenli olacağını anlattı.