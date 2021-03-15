Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
TCMB'nin 2020 yılı dönem karı 34,5 milyar lira oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılında 34 milyar 497 milyon 900 bin lira dönem karı elde etti.
TCMB'nin 31 Aralık 2020'de sona eren 89. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, geçen yıl sonunda bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995 milyon 300 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu.
Geçen yıl sonunda bankanın ihtiyat akçesi tutarı 5 milyar 910 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Bu sonuçlarla bankanın 2020 yılında elde ettiği dönem karı 34 milyar 497 milyon 900 bin lira seviyesinde oluştu. Banka, 2019'da 44 milyar 732 milyon 800 bin lira dönem karı elde etmişti.
Etiketler: Merkez Bankası Resmi Gazete
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