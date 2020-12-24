Yurt içinde, dün Borsa İstanbul, rekorlara kaldığı yerden devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.420,77 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazancıyla kapanış rekorunu da 1.417,66 puana taşıdı.

Bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.