Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Piyasalar faiz kararına odaklandı: Yarın açıklanacak
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında. Para Politikası Kurulu, faizi yarın açıklayacak. Banka son 6 kararında politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu. Ekonomistlerin beklentisi faizin yine sabit bırakılacağı yönünde.
Gözler yarın Merkez Bankası'nda olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te yılın yedinci faiz kararı açıklanacak.
Banka son altı kararında faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.
Ekonomistlerin beklentisi bir kez daha faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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