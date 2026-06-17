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Ekonomi
AA 17.06.2026 09:30

Petrol ithalatı nisanda yüzde 12 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton oldu.

Petrol ithalatı nisanda yüzde 12 azaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Nisan 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 9,19 azalarak 2 milyon 620 bin 645 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türlerinin ithalatı ise yüzde 26,22 azalarak 802 bin 329 ton oldu. İthalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton olarak kayıtlara geçti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 758 bin 314 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 529 bin 551 tonla Kazakistan ve 314 bin 827 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,08 artarak 466 bin 449 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları yüzde 2,06 azalarak 2 milyon 602 bin 949 ton, motorin satışları ise yüzde 4,10 azalarak 2 milyon 4 bin 871 ton olarak gerçekleşti.

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