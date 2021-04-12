Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğan üreticinin elinde kaldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğanı satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Tonlarca ürün depolardan çıkarıldı, israf olmaktan kurtarıldı.

Çiftçilerin ellerinde kalan binlerce ton soğan, Türkiye'nin soğan deposu olarak bilinen Ankara'nın Polatlı ilçesinde depolarda ve çadırlarda bekletiliyordu. TMO'nun satın alacağı soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere bedava dağıtılacak.

2020 yılında 689 bin tonluk patates üretimi yapılan Niğde'de, depo ömrünün sonuna gelen patateslerin alım kararı, üreticileri son derece memnun etti.

Patates ve soğanlar valilikler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Haber: Şahin Kamanlı