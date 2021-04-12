Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Pekcan, Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının, Türkiye'nin Libya'ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu belirtti.

Pekcan, "Türkiye, Libya'nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya'nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik iş birliğimiz devam edecek ve Türkiye bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır" diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi 2020'de 3,6 milyar dolar oldu

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Pekcan, "2020 itibarıyla bunun tekrar 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirerek, ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna işaret etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Pekcan, firmaların geçmişten kalan sorunlarının karşılıklı iş birliği ve anlayış içinde çözümünü sağlayabilmek amacıyla ağustos ayında mutabakat zaptı imzalandığını, yürürlüğe girmesinin ardından Türk firmaların Libyalı işveren idarelere görüşme isteklerini içeren başvurularını yaptıklarını kaydetti.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc de iki ülkenin uzun tarihe dayanan derin ilişkileri olduğunu belirterek, iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.