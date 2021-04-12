İstanbul'da, internet ilanlarından araç sahiplerine ulaşarak müşteri olduklarını söyleyen dolandırıcılar, alışveriş için anlaşma sağladı.

Noterde satış ücretini daha sonra ödeyeceklerini söyleyen dolandırıcılara inananlar, devir işlemini tamamlayıp imza attı.

Şüpheliler aldıkları araçları birkaç saat içinde iki ya da üç kez el değiştirerek sattı, sonra da ortadan kayboldu.

Polis, şikayetler üzerine harekete geçti. İkinci el araç dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.