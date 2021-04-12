Bakan Selçuk, görüşmeye ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Selçuk paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz" ifadelerini kullandı.