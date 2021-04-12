Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü.
Bakan Selçuk, görüşmeye ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Selçuk paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz. pic.twitter.com/0BcoHA5p52— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 12, 2021
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