Özelleştirme gelirlerinde OVP hedefleri aşıldı

Ekonomide verimliliği artırmak, kamu giderlerini azaltmak ve Hazineye ait taşınmazları değerlendirerek kamuya gelir sağlamak amacıyla yürütülen özelleştirmeler devam ediyor.

Özelleştirme İdaresi Başkalığı, Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenen strateji dahilinde gelecek yıl 145 ihale gerçekleştirilecek. Başkanlığın 2026 ve 2027 yıllarında da 150'şer ihale düzenlemesi planlanıyor. Söz konusu 3 yıllık dönemde her yıl için 30 milyar liralık özelleştirme geliri elde edilmesi hedefleniyor.

10 ayda 57 ihale gerçekleştirildi

​​​​​​Özelleştirme faaliyetleri kapsamında, bu yılın ocak-ekim döneminde de 57 ihale gerçekleştirildi. Toplam ihale bedeli bu dönemde 39 milyar 248 milyon lirayı bularak, bu yıl için belirlenen 20 milyar liralık OVP hedefinin aşılması sağlandı.

Bu yıl en fazla gelir elde edilen özelleştirme ihalesi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı oldu. İhaleye, 505 milyon dolarla en yüksek teklifi iş insanı Vahit Karaarslan verdi.

İkinci sırada ise Ankara Akköprü'deki taşımazların ve üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi yer aldı. Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim AŞ, 7 milyar 500 milyon lirayla ihalede en yüksek teklif veren şirket oldu.

Ankara Karakusunlar ve İzmir Urla Kalabak'daki taşınmaz özelleştirmeleri de en yüksek teklif verilen ihaleler arasında yer aldı. Karakusunlar'daki taşınmaz için 6 milyar 285 milyon lira, Kalabak'taki taşımaz için de 2 milyar 320 milyon lira teklif verildi.

Araç muayene istasyonlarının yeniden özelleştirilmesi için ilana çıkıldı

Öte yandan, bu yıl araç muayene istasyonlarının yeniden özelleştirilmesi için de ihale ilanına çıkıldı. İlana göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletilmesi hizmetleri, imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek. Bölge başına ihale şartname bedeli 750 bin lira, geçici teminat bedeli de 15 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleler için son teklifi verme tarihi 10 Ocak 2025 olarak duyuruldu.

HES'ler için özelleştirme süreci

Bu dönemde enerji özelleştirmeleri de hız kazanacak. Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlar da bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Son teklif verme tarihi 10 Aralık olan ihale için şartname bedeli 60 bin, geçici teminat bedeli 30 milyon lira olarak açıklandı.

Çayırhan Termik Santrali özelleştirilmesine ilişkin ihalede de 4 Aralık'a kadar teklif verilebilecek. Ayrıca, Adana'da bulunan Seyhan 2-Yüreğir HES'e ilişkin özelleştirme hazırlık çalışmalarında da tamamlandı. İhale ilanına 1 Kasım'da çıkıldı.

Kırıkkale'deki Kapulukaya HES ve Ankara'daki Kesikköprü HES'e ilişkin ihale ilanına da bu ay içinde çıkılması hedefleniyor. Iğdır Gaziler HES ile Bozcaada Rüzgar Santrali'nin özelleştirme hazırlık çalışmaları da devam ediyor.