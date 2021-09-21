Yaz aylarında yükselen ikinci el araç satışları düşmeye başladı.

Sektör temsilcileri bu durumun ÖTV matrah güncellemesinden dolayı sıfır araca olan ilginin artmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Peki ikinci el araç fiyatları ne durumda?

"Sıfır araç tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz"

Araç Satış Müdürü Taner Kaya, "Sıfır araç tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi bu ikinci el fiyatlarımızı bir miktar artırdı" dedi.

"Araç fiyatlarında düşüş bekliyoruz"

Vatandaşlar ise fiyat artışlarından memnun değil. O vatandaşlardan biri, "Şu an araç fiyatlarını yüksek buluyorum. Ama ÖTV indirimi olduğu için araç bakıyorum. Araç fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz. Son 6 aylık döneme baktığımızda ciddi bir yükseliş var" açıklamasını yaptı.

"Sertör araç talebine yetişemiyor"

Tüketicilerin sıfır ve ikinci el araçlara yönelik talebinin arttığını söyleyen Kaya, "Normalde bu aylar şu an yaptığımız satışın 4-5 katı satış yapmamız gerekirken, sıfır araçtaki belirsizlik ve araçların az gelmesi talebi tam olarak karşılamayor. Ama önümüzdeki aylarda artacağını umut ediyoruz" diye konuştu.