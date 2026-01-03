Puslu 0.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.01.2026 21:25

Otomotiv endüstrisi geçen yıl en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 41,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat artışı sağlayan sektör ise yüzde 48,8'le savunma ve havacılık sanayii oldu.

Otomotiv endüstrisi geçen yıl en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 41,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 31,9 milyar dolarla ikinci, 17,7 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

2025 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 48,8'le savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 6 artışla 194,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2025 yılında ihracatın yüzde 15,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,6'lık artışla 36,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda yüzde 3,4'lük yükselişle 6,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 19,8 milyar dolarla Almanya, 14,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 13,2 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 95,2 milyar dolarla İstanbul, 22,9 milyar dolarla Kocaeli ve 17,9 milyar dolarla Bursa oldu.

