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Ekonomi
AA 01.04.2025 15:25

Orman köylülerine "Aile Yılı" desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak." dedi.

Orman köylülerine "Aile Yılı" desteği

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı açıklamada, orman köylerinde ikamet eden ailelere verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin orman varlığının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarına yönelik hazırlıkları tamamladık. Bunun yanında 'yeşil vatan'ımızın yeşiline yeşil katmak için de çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için bazı müjdeleri olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, söz konusu müjdelere ilişkin şunları kaydetti:

"Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. Yani 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak. Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Buradaki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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