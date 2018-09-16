Ordu'dan Almanya'ya bal ihracatı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen yaklaşık 10 milyon euro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında inşa edilen bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye başladı.

Ordu Valiliğinin yetkili temsilci olduğu proje kapsamında kurulan ve günlük ortalama 7 ile 10 ton arasında değişen kapasiteyle çalışan tesisle balda tağşiş ve taklidin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Tesiste analiz edilen ve paketlenen balların ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirilecek.

Almanya'ya 300 ton bal

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve BALMER Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, ihracat için yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini, Almanya ile bal ihracatı konusunda anlaştıklarını söyledi.

Çiftçi, 300 ton bal için anlaşma sağlandığını, ilk sevkiyatın 20 gün içerisinde yapılacağını ifade etti.

Almanya'da anlaşma sağladıkları firmanın ödemeyi yaptığını kaydeden Çiftçi, "Alman yetkililer Ordu'ya gelip bu tesisi gördüklerinde bala olan güvenlerinin daha da artacağını bize ilettiler. Bu durum da bizleri fazlasıyla memnun etti." dedi.

Bal ihracatı yapan bazı firmalar olduğuna ancak birlik ve BALMER şirketi olarak ilk defa bal ihraç edeceklerine işaret eden Çiftçi, "İnşallah bölgemizdeki diğer birliklerle bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ordu'dan ilk defa bu ihracatı gerçekleştirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Çiftçi, bu ihracatın önemine dikkati çekerek, yurt dışında kaliteli bala çok ihtiyaç olduğunu, yaptıkları bu anlaşmayı bir başlangıç olarak kabul ettiklerini söyledi.

İhracatın bal fiyatlarına da olumlu yansıyacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bal ihracatını yıldan yıla artırmayı başarabilirsek bal fiyatları hak ettiği değere ulaşır. Böylelikle hem ülkemiz hem de arıcılarımız kazanmış olacak. En önemlisi artık bu tesis sayesinde tüketicilerimiz gönül rahatlığı ile ballarını sofralarında tüketebilirler."

Kaynak: AA