Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, OPEC'in 44. Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısının video konferans yoluyla başladığı belirtildi.

Petrol piyasasındaki gelişmelerle ilgili olarak Ortak Bakanlar İzleme Komitesine (JMMC) tavsiyelerde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, JMMC'nin yarın video konferans yoluyla bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da toplantıya katılan üyelerin petrol piyasasının istikrarı için yürüttüğü iyileştirme çalışmalarına dikkat çekti.

Barkindo, OPEC'in eylül ayına ilişkin petrol piyasası raporundaki değerlendirmelerin önemine işaret ederek, "Raporda belirtildiği gibi petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek. Bu varsayım, talep artışı ve üretim kesintine uyumluluk beklentisiyle destekleniyor. Mevcut zorluklar karşısında sabırlı olmalıyız. Söz konusu toparlanmanın, bu yıl ekonomi ve petrol piyasasında yaşanan durgunluk kadar hızlı olmayacağını unutmamalıyız. Belirsizlikleri göz önüne alarak tetikte kalmalıyız" dedi.