Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.142,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazanarak 473,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 473 lira 60 kuruşken satışı ise 473 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 763 lira satış fiyatı 768 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 16 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: