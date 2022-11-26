Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her 24 saniyede 1 kişi trafik kazalarında can veriyor. Peki Türkiye'de durum ne? Kazaları önlemek için hangi adımlar atılıyor? Ayrıntılar haberinde.

3 bin 633 kilometreye ulaşan otoyol, 30 bin kilometreye yakın bölünmüş yol ağı inşa edildi. Kaza riski azaltıldı. 2021 yılında, Türkiye genelinde yaklaşık 1,2 milyon trafik kazası meydana geldi. 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti. Kaza oranlarını etkileyen unsurlardan biri de trafikteki araç sayısı.

"Yatırımlarla her yıl 9 bin 500 can kurtarıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti, "Güvenli yollar sayesinde trafik kazaları oranı da bu yapmış olduğumuz 20 yıldaki yatırımlar sayesinde tam yüzde 80 azalma sağladı. Yapılan yatırımlar sayesinde yılda 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz." dedi.

Canların kurtarılmasına da bu yüksek standartlı yollar çok büyük bir katkı sağlıyor. Yüksek standartlı yollarla, yollar affedici hale geliyor. Bir hata yaptığı zaman karşıdan gelen araca çarpmıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2002'de 8 milyon 655 bin 170 araç trafiğe kayıtlıyken, sayı 2022'de yaklaşık 3 kat artarak 26 milyona yaklaştı.

Araç sayısındaki artışla birlikte, yol yatırımlarına da hız verildi. Avasya Tüneli'nden Assos ve Troya Tünelleri'ne, Çanakkale Köprüsü'nden, Ankara-Niğde Otoyolu ve Kömürhan Köprüsü'ne kadar 2003-2022 yılları arasında sadece kara yolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yapıldı. "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı" kazalarının yatırımlarla azaltılmasını öngörüyor.

"Yüksek standartlı yollar canların kurtarılmasına katkı sağlıyor"

TRT Haber'de konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şunları kaydetti;

"Canların kurtarılmasına da bu yüksek standartlı yollar çok büyük bir katkı sağlıyor. Yüksek standartlı yollarla, yollar affedici hale geliyor. Bir hata yaptığı zaman karşıdan gelen araca çarpmıyor. Bir taraftan da bu dev yatırımlar olacak ki trafik kazalarında da trafik güvenliğinde de önemli katkı olsun.

Türkiye, Moskova'da 2010 yılındaki Birleşmiş Milletler toplantısında 'ölümlü kazaları son 10 yıl içerisinde yüzde 50 azaltacağız' taahhüdünde bulunmuş. 2010'dan sonra 2020'ye geldiğimizde görüyoruz ki o yüzde 50 şartını sağlayan iki ülkeden biriyiz."

Kamera: Mesut Akın

Kurgu: Yaşar Aslan