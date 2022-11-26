Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katıldı.

Bakan Kirişci, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Düve alım desteği kapsamında, gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkarılmıştır.

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi

Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi de üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır.

Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.