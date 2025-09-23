SICAK
Ekonomi
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bu yıla ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltti.
Ayrıntılar gelecek...
KİT'lerde en yüksek ödenek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi
