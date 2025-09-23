Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.09.2025 12:21

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bu yıla ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltti.

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ayrıntılar gelecek...

Sıradaki Haber
KİT'lerde en yüksek ödenek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor
12:39
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de sağlık sistemi son nefesini veriyor
12:36
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Emine Erdoğan, New York'ta kurulan simit standını ziyaret etti
12:15
ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama
12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'nin sesi olacak
Tebriz Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca ticaretin ve kültürün simgesi oldu
Tebriz Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca ticaretin ve kültürün simgesi oldu
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ