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Ekonomi
AA 05.02.2024 11:11

Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 30,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde görüldü.

Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 28,63 ile diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37 ile içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin onarımı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyim, yüzde 1,41 ile erkek giyim, yüzde 1,07 ile şeker, yüzde 0,22 ile kadın ayakkabısı takip etti.

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