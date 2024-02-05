Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,89 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 8.716,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile spor oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.665,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.762,89 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan, cuma akşamı Hafize Gaye Erkan'ın kişisel sebeplerden dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığından istifa etmesinin ardından, yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu söyledi.

"Herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, başkan olarak atanmasının ardından hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, dün TCMB'nin, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacağı duyuruldu. Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta da tarih uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.