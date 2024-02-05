VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 9.496,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 9.514,00 puandan tamamladı. Endeks kontratında, akşam seansında Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından oynaklığın artmasıyla yüzde 0,6 düşerek 9.453,75 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan, cuma akşamı Hafize Gaye Erkan'ın kişisel sebeplerden dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığından istifa etmesinin ardından, yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Yeni başkana güven ve destek tam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, başkan olarak atanmasının ardından hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, dün TCMB'nin, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacağı duyuruldu. Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) da tarih uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.