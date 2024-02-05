Yılın ilk enflasyon raporu 8 Şubat'ta açıklanacak

Enflasyon için önemli bir haftaya giriliyor.

Pazartesi günü ocak ayı tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Perşembe günü Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu yayımlayacak.

"Ocak ayı enflasyonu beklentilerin altında kalabilir"

Son enflasyon rakamları aralıkta aylık yüzde 2,93 düzeyine işaret etti.

Peki ocak ayı için enflasyonda ne bekleniyor?

Ekonomist Tonguç Erbaş, ocak ayı enflasyon beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"Piyasa beklentisinin altında kalabilir. Çünkü ocak ayı içerisinde enflasyon yaratabilecek bir kur hareketi görmedik ama tabiiki bir maaş düzenlemesi bunun yeni yılla piyasadaki fiyatlara yansıması olabilir. Çift hanelere bile yaklaşabilecek bir enflasyon beklentisi varken şunu diyebiliriz belki yüzde 6'ya yakın olabilir. Bizim o hedeflediğimiz aşağı yönlü, mayıs sonrası gelişmelerin de çok dışında kalmamış bir enflasyon görüntüsü olacak gibi."

"Açıklanan hedeflerde değişiklik olacağını sanmıyorum"

Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporu da önem taşıyor. Bankanın tahminleri, para politikası rotasına ışık tutacak.

Mevcutta yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 36 düzeyinde. Peki revizyon gelir mi?

Erbaş bu soruyu da şöyle yanıtladı:

"Çok sapma olmazsa ocak ayı enflasyonunda rapor içerisinde de bence daha önceki raporda açıklanan hedeflerde çok büyük sapma olacağını zannetmiyorum. Hatta o yüzde 70 75 zirve ve zirveden dönüş senaryosunun da devam edeceğini tahmin ediyorum. Çok marjların dışında bir enflasyon süreci yaşamadığımızı anlayacağız büyük ihtimalle önümüzdeki haftadan sonra. Merkez Bankası metinlerine çok benzer ufak değişikliklerin olduğu bir enflasyon raporu süreci de bir öncekine göre yaşayacağımızı düşünüyorum, o açıdan hedefte de bir değişiklik olayacaktır."

