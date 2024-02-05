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Ekonomi
AA 05.02.2024 10:24

Şimşek: Şubatta enflasyon düşerek tahminlerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocakta enflasyona yansıyan etkilerin ana eğilimi etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren enflasyonun kayda değer düşerek tahminlerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz" dedi.

Şimşek: Şubatta enflasyon düşerek tahminlerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan ocak ayı enflasyonu ile ilgili şu paylaşımda bulundu.

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

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