Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) OCAK ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

Enflasyon yıllık bazda 57,68 olurken, ub rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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