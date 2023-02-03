Teknoloji devindeki satışlar, aralık ayına kadar olan üç ayda 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 düştü.

2019'dan bu yana en büyük düşüş oldu ve rakamların beklenenden daha kötü olduğu açıklandı.

Apple patronu Tim Cook, firmanın "zorlu bir ortamda" ilerlediğini söyledi.

Satış düşüşünde, telefonlarının üretildiği Çin'deki COVID-19 kesintisi ve dolardan kaynaklanan arz kıtlığının ve artan fiyatların etkisi olduğu belirtildi.

Yatırımcılarla yaptığı bir konferans görüşmesinde Cook, "Dünya benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ederken, Apple'ın buna karşı bağışık olmadığını biliyoruz" dedi.

Apple, satış düşüşlerinin tüm dünyada meydana geldiğini ve ürünlerinin çoğunu etkilediğini söyledi.

Popüler iPhone satışları yüzde 8'den fazla, Mac bilgisayar satışları ise yüzde 29 düştü.

Totalde şirketin karı yüzde 13 azaldı.