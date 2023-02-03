Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da çeteler çatıştı: Çok sayıda kişi öldü
[Reuters (Arşiv)]
Meksika'nın Michoacan eyaletinde çeteler arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü öğrenilirken, 6 araç da ateşe verildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.
Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede 6 yanmış araç bulundu.
Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Eyalet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Meksika
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