Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 05:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da tren kazası: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı
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Almanya'nın Recklinghausen şehrinde tren kazası yaşandı. Bir yük treni 2 çocuğa çarptı. Yaşanan kazada çocuklardan 1'i hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.
Almanya'da bir yük treni çocuklara çarptı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Olayın nasıl yaşandığına ilişkin bilgi verilmezken, kazada 1 çocuğun öldüğü, diğerinin ağır yaralandığı açıklandı. Çocukların yaşlarına ilişkin debilgi paylaşılmadı.
Trenin, çarptığı çocukları yüzlerce metre sürüklediği, kaza sonrası çocukları bulmak için insansız hava araçları ile bölgede uzun süre arama yapıldığı aktarıldı.
Etiketler: Almanya Tren Kazası
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