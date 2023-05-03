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Ekonomi
TRT Haber 03.05.2023 06:37

Nisan ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.

Nisan ayı enflasyonu bugün açıklanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51 olarak kaydedilmişti.

Bugün, yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları belli olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta yüzde 3,15, martta yüzde 2,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu. 

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