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Ekonomi
AA 12.06.2024 11:23

Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 düşerken, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Endeks, Nisan 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, yakıtlarda yüzde 2,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azalırken, yakıtlarda yüzde 6 yükseldi.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, yakıtlarda yüzde 40,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azalış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise nisanda yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 düşerken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, martta 154,5 olan ihracat miktar endeksi, nisanda yüzde 2,8 azalarak 150,1 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl nisanda 146,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 artarak 149,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, martta 129,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 artarak nisanda 137,6'ya çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl nisanda 127,2 olan endeks yüzde 7,2 artışla bu yılın aynı ayında 136,3 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl nisanda 88 olan dış ticaret haddi, 2 puan azalışla bu yılın aynı ayında 86 olarak kayıtlara geçti.

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