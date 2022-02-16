New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 34.928,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalarak 4.454,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 14.022,68 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, jeopolitik riskler ve Fed'in faiz artırımına ilişkin devam eden endişeler etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, dün yapılan açıklamalar sonrası hafiflese de riskler yüksek seyretmeye devam etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yakından izleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın geri çekildiğine dair bir kanıt görmediklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmuştu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Bugün Fed'in ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, tutanaklarda bankanın faiz artırım hızı ve zamanlamasına ilişkin verilecek ipuçlarının önemli olacağını vurguladı.