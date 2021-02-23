Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki sunumu öncesi güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla 31.456,73 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 3.850,22 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 azalarak 13.254,42 puandan işlem görmeye başladı.
Dünü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.
Etiketler: Borsa
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