Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 31.406,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 3.912,03 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 azalarak 13.906,02 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen negatif bir seyir izledi.

Perakende satışlar arttı

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ocakta aylık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de ocakta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) ocakta aylık yüzde 1,3 artarak Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.