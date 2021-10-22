Geçen yılın ocak-eylül döneminde 727 bin 601 tonluk narenciye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 840 bin 216 ton olarak gerçekleşti.

Sektörün geçen yılın 9 ayında gerçekleştirdiği 373 milyon 678 bin dolarlık dış satım, 2021'in ocak-eylül döneminde yüzde 14'lük artışla 427 milyon 29 bin dolar oldu.

En çok satılan ürün limon

Sektörün, ocak-eylül döneminde en çok ihraç ettiği ürün, söz konusu dönemde yüzde 48'lik artış görülen ve 184 milyon 30 bin dolar gelir elde edilen limon oldu.

Limonu, 146 milyon 775 bin dolarla mandalina, 51 milyon 257 bin dolarla greyfurt ve 44 milyon 798 bin dolarla portakal takip etti.

Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler 150 milyon 456 bin dolarla Rusya, 71 milyon 959 bin dolarla Irak, 32 milyon 438 bin dolarla Ukrayna oldu.

Suriye ise ocak-eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı kaydedilen ülke oldu. Suriye'ye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 528'lik artışla 6 milyon 56 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Narenciyede en fazla dış satım yapan kentlerde ilk sıraları Mersin, Hatay, Şırnak, Adana ve Trabzon oluşturdu.

Yeni pazarlar için çalışma yapılıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye dış satımındaki yükselen ivmenin devam ettiğini anlatarak, "Dünyadaki üretici ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyoruz, önemli bir küresel oyuncuyuz. Bu üretim doğal olarak ihracata da yansıyor. Bazı ürünlerin ihracatında dünyada ikinci, bazı ürünlerde de üçüncü sıradayız" dedi.

Kaçmaz, Türkiye'de dünya standartlarında üretim yapıldığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Biz, üretimde ve ambalajlamada dünya standartlarında ihracat yapıyoruz. Bu nedenle komşu ülkeler, ürün alırken ilk sıralarda Türkiye'yi tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde daha iyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Mevcut geleneksel pazarlarımızın yanı sıra yeni pazarlara ulaşmak için de birtakım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle uzak ülkelere dış satımımızı geliştirmek için bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde bu çalışmalara bir süre ara vermiştik. Artık giderek hızlanan bir tempoyla bu süreci tamamlamayı umut ediyoruz. Zirai karantina anlaşması olmayan ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin tamamlanmasıyla yeni pazarlara girmiş olacağız ve var olan ihracatımızı daha üst seviyelere çıkaracağız."