Haber Giriş: Kaynak: İHA
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak nakdi ücret desteği ağustos nakdi ücret desteğiSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 10:00
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