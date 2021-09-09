İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çimento sektöründe fahiş oranlara varan zamların yapılması, sektör ve kamu adına kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır" sözleri kullanıldı.

Fahiş zamların 250 alt sektörü, milyonlarca tüketiciyi ve piyasa istikrarını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada, "Keyfiyete bağlı zamlar bardağı taşıran son damla olmuştur" denildi.

Bu kapsamda, inşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.