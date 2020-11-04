TARNET Tarım Teknolojileri ekibi ve TARNET Yazılım Ar-Ge Merkezi ortak çalışmasıyla yerli ve milli multispektral kameralı İHA ve gerçek zamanlı ölçümler yapabilen RTK cihazı ürünlerinin çalışmaları devam ediyor.

İnsan gözünün göremediği zararlar anlık tespit edilecek

Bu kapsamda, ziraat alanlarında ekim, dikim ve hasat süreçlerinde aynı zamanda tarım arazilerindeki mahsullerin gelişimini, kalitesini, yetişme sürecini ve insan gözünün göremediği zararları multispektral kamera ile anlık tespit eden İHA çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Geliştirilen sistemle 9 ayrı değerleme sayesinde mevcut üretim süreçlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, söz konusu gelişmelerle tarım arazilerinde verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor.

TARNET'in geliştirdiği, birlikte çalışan RTK cihazı ve multispektral İHA ile elde edilecek veriler yapay zeka destekli sistemlerle çiftçilerin kararlarına yardımcı olacak. Tarla ekim alanı sınırları ve kullanım alanı tespiti, gübreleme ve ilaçlama ihtiyacı, hasar-risk değeri, hastalık ve sulama ihtiyacı tespitleri, su stresi haritalama, rekolte tahmini, bitki sağlığı takibi bu cihazlarla yapılabilecek.

2021'in ilk çeyreğinde kullanıma alınacak

Söz konusu sistemin Ar-Ge çalışmaları zeytin, üzüm, çeltik ve mısır tarlalarında devam ediyor. Sistemin 2021'in ilk çeyreğinde kullanıma alınması hedefleniyor.

Öte yandan, TARNET, tarım teknolojileri alanında yatırım ve geliştirme yapacak genç girişimleri desteklemek için de çalışmalarını sürdürüyor.