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Ekonomi
TRT Haber 31.01.2025 06:37

MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün

Bu yıla ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 1. taksit ödeme dönemi bugün sona erecek.

MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 yılına ait MTV'nin 1. taksit ödeme dönemi bugün sona erecek.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Taksit ödemeleri, GİB Mobil Uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından da yapılabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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