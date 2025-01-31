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Ekonomi
TRT Haber 31.01.2025 00:32

MTV ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

2025 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemelerinde bugü son gün. Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

MTV ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksitte ödeme süresi bugün sona eriyor.

Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödeniyor?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

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