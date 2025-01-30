Bakan Bolat: Dış ticaret ve cari açığımız kontrol altında oldukça ekonomimiz büyüyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara'nın 26. Olağan Genel Kurulu'nda, 2024'ün dünya ve ülke için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Bolat, "2 yılda 75 milyar dolar değerinde bütçe harcamasıyla oraları inşa etme faaliyetleri devam ediyor. 2026'da bu konudaki çalışmalar sona erecek. Bütçede güzel bir fazlalık oluşacak. Bunlar emeklimize, işçimize, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza ayrılacak. Böylece 2025'in ikinci yarısından itibaren toplumda bütün kesimler rahatlamayı hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Bolat, enflasyonda hızlı bir düşüş sürecine girildiğini anımsatarak, ilkbaharda yüzde 40'ın, sonbaharda ise yüzde 30'ların altının görülmeye başlanacağını kaydetti.

Dış ticarette Cumhuriyet rekorlarının kırılmaya devam ettiğinin altını çizen Bolat, "Mal ihracatında 262 milyar dolarla 2024'ü kapattık. Hizmetle ihracatında ise yüzde 7-8 arasında bir artışımız var. Onu da 12-13 Şubat gibi ödemeler dengesi rakamları açıklandığında göreceğiz. Tahminimiz 114 milyar dolar hizmetler ihracatı yaptık. 375 milyar dolar ülkemize mal ve hizmetlerden döviz geliri kazandırdık. Bunu özel sektörümüz yaptı. Hükümet, devlet ve bakanlık olarak sizlerin önündeki engelleri kaldırmaya gayret ettik, reformlar yaptık, tedbirler aldık ve almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bolat, ithalatta gerileme sağladıklarını anımsatarak, dış dengedeki olumlu tabloların Türk lirasında, para ve döviz piyasasında istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını, fiyatlar konusunda da stabilizasyona önemli katkı yaptığını vurguladı.

Eximbank'ın sermayesini 4 kat artırdıklarını, 13 milyar liradan 56 milyar liraya çıkardıklarını anlatan Bolat, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, Türk ihracatçısını ve müteahhitlerini gördük. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Maarif Kolejiyle Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetindeki saygınlığı ve ülkemizin ekonomideki başarıları ve dış politikadaki başarıları ülkemize yönelik büyük bir saygınlık getirmekte. Dünya siyasetindeki gücümüz ve rolümüz her geçen gün artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, bakanlık olarak yıllık bütçelerinin yüzde 60'ını mal ve hizmet ihracatçılarını desteklemeye ayırdıklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ticaretin artmasıyla ekonominin geliştiğini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Dış ticaret ve cari açığımız kontrol altında oldukça ekonomimiz büyümeye devam edecek. Halkımızın alım gücü artacak ve refah düzeyi yükselecek, bunları birlikte yapacağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Ticaretin Yüzyılı yapacağız. Ekonomi yönetimimizle bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye'nin, birçok badireye rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Son 20 yılda atılan adımların artık sonuç verdiğini ve savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar Türkiye'nin devasa hamleler gerçekleştirdiğini dile getiren Asmalı, "Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde. Sabırlı ve kararlı olursak, bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız." dedi.

MÜSİAD Ankara'nın 26. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanı seçilen Fatih Yülek de iş dünyasının, her geçen gün daha dinamik ve rekabetçi bir hale geldiğini dile getirerek, "Ancak bizim gibi güçlü bir dayanışma ve işbirliği anlayışına sahip bir dernek, bu zorlukların üstesinden gelmekte önemli rol oynamakta. Bizler, sadece bireysel başarılarımıza değil, ortak hedeflerimize ve toplumumuza olan katkılarımıza odaklanarak bir fark yaratabiliriz." diye konuştu.