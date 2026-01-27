MTV'de ilk taksit için süre daralıyor

Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 27.01.2026 10:18

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksitinde ödeme süreci için son haftaya girildi. Ödemeler 2 Şubat'a kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayanlar için aylık gecikme faizi uygulanacak.

Milyonlarca araç sahibi için MTV'de yılın ilk taksit ödemeleri için süre daralıyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor. Dijital platformlar üzerinden plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca ödeme yapılabiliyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. 

