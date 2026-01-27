Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.01.2026 10:06

Altının gramı 7 bin 100 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 100 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 47 bin 870 liradan satılıyor.

Altının gramı 7 bin 100 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 7 bin 48 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 7 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 870 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken jeopolitik taraftaki sakinleşme ile ABD'deki mali ve ticari gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde cumartesi günü bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesi sonrasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler çoğalırken, Kongre'deki bazı Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığının finansmanını içeren tasarıyı onaylamayacaklarını ifade etti. Bu durum, ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.

Söz konusu haber akışı yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebinde etkili olurken ons altındaki yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de devam ediyor.

Dün jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu 5 bin 111 doları görerek rekor kırdı.

Kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın günü yüzde 1,5 yükselişle 5 bin 55,5 dolardan tamamladı. Yeni güne de yükseliş eğiliminde başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,74 artışla 5 bin 92 dolardan alıcılı buluyor.

Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de dün rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 117,7 doları görmesinin ardından kar realizasyonlarının etkisiyle günü yüzde 5,9 yükselişle 108,5 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise gümüşün onsu yüzde 1,3 artışla 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

