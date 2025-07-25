MTA 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Bayındır Merkez, Mersin'in Akdeniz Demirhisar, Adana'nın Çukurova Kuzgun ve Ağrı'nın Diyadin Davut bölgelerindeki 4 ruhsatlı jeotermal alan kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 27 milyon 858 bin ile 88 milyon 298 bin arasında değişen ve geçici teminat bedelleri 834 bin 740 lira ile 2 milyon 648 bin 940 lira arasında değişen alanların ihalesi 5 Agustos'ta Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.