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Ekonomi
AA 25.07.2025 09:46

MTA 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), İzmir, Mersin, Adana ve Ağrı'daki 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek.

MTA 4 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek
[Arşiv]

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Bayındır Merkez, Mersin'in Akdeniz Demirhisar, Adana'nın Çukurova Kuzgun ve Ağrı'nın Diyadin Davut bölgelerindeki 4 ruhsatlı jeotermal alan kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 27 milyon 858 bin ile 88 milyon 298 bin arasında değişen ve geçici teminat bedelleri 834 bin 740 lira ile 2 milyon 648 bin 940 lira arasında değişen alanların ihalesi 5 Agustos'ta Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

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