Haber Giriş: Kaynak: AA
Motorinin litre fiyatında artış
Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,97 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 5,92 liradan 6,02 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: motorin fiyatları benzin fiyatları akaryakıt fiyatlarıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 17:29
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