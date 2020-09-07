Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Motorinde 21 kuruş indirim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 17:31
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