Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 463,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 462,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 463,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını, ancak yükselişlerin de sınırlı kalmasıyla dar bant içinde yatay bir seyrin etkili olduğunu söyledi.

Bugün, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle kıymetli madenlerde sakin bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 463 lira 20 kuruşken satışı ise 463 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 755 lira satış fiyatı 760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Eylülgüncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.933,31 dolar

Satış: 1.933,50 dolar

Gram

Alış: 463,40 lira

Satış: 463,60 lira

Çeyrek

Alış: 755,57 lira

Satış: 760,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.073,00 lira

Satış: 3.105,00 lira