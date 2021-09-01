Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Türk ekonomisine güven artıyor

Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği belirtildi.